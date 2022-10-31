إلهام شاهين: المد الوهابى سبب تراجع المشاهد الجريئة فى السينما

أرجعت الفنانة إلهام شاهين سبب تراجع المشاهد الجريئة بالسينما المصرية، إلى تمدد الفكر الوهابي الذي سيطر على المجتمع.

وقالت إلهام شاهين، في تصريحات تلفزيونية إن: "المجتمع نفسه تغير وبالتالي السينما مراَة للواقع وهي أيضا تغيرت".

وأضافت الفنانة إلهام شاهين: "في فترة السبعينيات والثمانينات لم نكن نرى أو نجد امرأة محجبة في الشارع، ونشاهد الحفلات القديمة وأفلام الأبيض والأسود ولا نرى ولا نجمة محجبة، وحفلات أم كلثوم وكل النساء كاشفات شعرهن".

وتابعت: "نرى صور زيجات وبنات شيوخ الأزهر في الماضي وهن غير محجبات"، مؤكدة أن: "تراجع المشاهد الجريئة في السينما المصرية بسبب المد والفكر الوهابي الذي تغلغل وسيطر علي المجتمع، ولم نكن نرى سيدة منقبة".