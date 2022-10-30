الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شاب إثر حادث تصادم دراجة نارية بالغربية

حادث
حادث
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شهد طريق شارع الجيش الرئيسي بوسط مدينة زفتي في الغربية، حادث تصادم دراجة نارية بأخرى، ما أسفر عن إصابة شخص بجرح قطعي بالرأس وكدمات بالجسد.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي شارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتي بوقوع حادث تصادم دراجتين نارية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخص كان يستقل دراجة نارية بجرح قطعي في الرأس وكدمات في الجسد، إثر اختلال توازنه بعد اصطدامه بدراجة أخرى كانت تقطع الطريق.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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