وزير الرياضة يشهد قرعة برنامج «العباقرة جامعات»

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأحد، قرعة برنامج "العباقرة جامعات"، في نسخته الخامسة، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري، بمشاركة جامعات مصر الحكومية والخاصة، بمسرح ديوان وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن شباب الجامعات هم مصدر إلهام كبير لوزارة الشباب والرياضة في العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أهمية تلك الشريحة حيث خصصت وزارة الشباب والرياضة عدد من الإدارات معنية بشباب الجامعات المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن شباب مصر هم الحاضر والمستقبل لغد مشرق، لما يحملونه من علم وحلم وطموح وأهداف نبيلة يرغبون في تحقيقها والارتقاء بمكانة مصر بين شعوب العالم، ناقلًا إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرنامج العباقرة، مؤكدًا أن الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب والبرامج المختلفة التي تقدم لهم مع العمل على تطويرها بصفة مستمرة.

وأشاد وزير الشباب بأهمية برنامج العباقرة في خلق روح التنافس والتعاون بين المشاركين، من خلال أسلوب مبتكر يناسب العصر ويشجع الشباب على البحث عن المعلومات والثقافة، مضيفًا: "لى الشرف أن أجلس أمام عباقرة مصر".

وأضاف أن الشباب المصري هم السبيل الوحيد لتحقيق كل برامج وأهداف التنمية المستدامة، نظرًا لما تتمتعون به من قوة وحيوية وعلم، فضلًا عما تشكلونه من مصدر هام للازدهار والتطور والرقي والتنمية، مؤكدًا: لن نسمح لأحد أن يرجع بنا إلى الخلف والفوضى مرة أخرى.

وقد اقترح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إضافة أسئلة خاصة بتطوير الدولة المصرية وكيفية العمل عليها وطرح رؤية جديدة لتطوير شوارع مصر داخل برنامج العباقرة.

ومن جهته، قدم الروائي ومقدم برنامج "العباقرة جامعات" الدكتور عصام يوسف، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المستمر من الوزارة لبرنامج "عباقرة الجامعات"، متمنيًا أن تخرج النسخة الخامسة من برنامج"عباقرة" بصورة تليق باسم مصر والمستوى العلمي والثقافي للشباب المصري.

وقال "يوسف": "نحتفل اليوم بمرور سبع سنوات و25 موسمًا من برنامج العباقرة، مشيرًا إلى أن البرنامج هدفه مساعدة الشباب المصري على تحقيق حلمه ومستقبله، مؤكدًا أن المنافسة في الموسم الخامس "لن تكون سهلة بل أصعب من المواسم الماضية لأننا نستعد لبرنامج عباقرة العرب".

وأقيمت قرعة المجموعات لبرنامج "العباقرة جامعات" حيث وصل إلى مرحلة المجموعات 16 جامعة، وهي "القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، السويس، المنوفية، أسيوط، طنطا، المنصورة ، دمياط، الأزهر، جامعة MTi، النيل، وجامعة قناة السويس، جامعة الزقازيق، جامعة بنها، جامعة كفرالشيخ".

وجاءت القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: جامعة الإسكندرية - جامعة عين شمس - جامعة أسيوط - جامعة السويس.

المجموعة الثانية: جامعة القاهرة - جامعة المنوفية - جامعة النيل - جامعة MTI.

المجموعة الثالثة: جامعة الأزهر - جامعة قناة السويس - جامعة دمياط - جامعة الزقازيق.

المجموعة الرابعة: جامعة المنصورة - جامعة طنطا - جامعة بنها - جامعة كفرالشيخ.

ويهدف برنامج "العباقرة جامعات" إلى تشجيع الشباب المصري على القراءة والاطلاع في مختلف المعارف، واكتشاف المواهب، والتواصل الإيجابي بين الطلبة في مختلف التخصصات العملية والأدبية والمجتمعية.