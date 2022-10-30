إصابة شخصين بطلق خرطوش فى مشاجرة ببنى سويف

أصيب شخصان بطلق خرطوش في أماكن متفرقة في الجسم، في مشاجرة بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية والعصي والحجارة بجوار مستودع أنابيب البوتاجاز الكائن بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، مما أسفر عن إصابة شخصين.



انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة "محمد.م.ش.ع"، 28 عامًا، طلق خرطوش في القدم اليسرى، و" أحمد. م.ع.م"، 33 عامًا، طلق خرطوش في الصدر والبطن.



تم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وضبط طرفي المشاجرة، وفرض طوق أمني لمنع تجدد الاشتباكات.