الأحد 30 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 8 فى حادث تصادم سيارة ملاكى بالفيوم

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف على طريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، أسفر عن مصرع 8 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي، برصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربي، أعلى كوبرى الواسطى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 8 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث تصادم سيارة ملاكي طريق القاهرة أسيوط مستشفى الفيوم العام النيابة اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم

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