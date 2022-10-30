المشدد 3 سنوات لعاطلين سرقا المواطنين بالإكراه فى منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه في منشأة ناصر.



كان قسم شرطة منشأة ناصر تلقى بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرضه للسرقة أثناء سيره في أحد الشوارع العامة، حيث فوجئ بشخصين أشهرا في وجهه أسلحة نارية وقيامهما بسرقة هاتفه وحقيبته، وعقب ذلك توجه إلى قسم الشرطة وقام بتحرير محضر.



وبعمل التحريات اللازمة وتفريغ كاميرا المراقبة، تم التوصل إلى هوية المتهمين، وتبين أنهما تشكيل عصابي قد تخصصا في سرقة المواطنين بالإكراه، وتم تحديد مكان تواجدهما.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين، وتبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سلاح أبيض مطواه وفرد خرطوش، وحرر المحضر اللازم.