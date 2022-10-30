الأحد 30 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بالفيوم

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، أسفر عن إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة ملاكي القاهرة الفيوم مستشفى الفيوم العام اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية

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