حبس متهمين بترويج الحشيش في المعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم الأحد، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها بالمعصرة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارته غير المشروعة وهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.