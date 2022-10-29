السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

3 مصابين فى حادث تصادم بالفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم
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أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين، بطريق العزب، اتجاه هوارة المقطع، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة، وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبيّن إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث تصادم دراجتين بخاريتين الفيوم مستشفى الفيوم العام النيابة اللواء ثروت المحلاوي

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