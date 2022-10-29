السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب
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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 29 أكتوبر 2022 حالة من عدم الاستقرار والارتفاع المفاجئ بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة قرابة 20%.

 

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بما يقارب 75 جنيه خلال يومين ولا يوجد حتى الآن أي توقعات في استمرار ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضه.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 سعر 1400 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1388.5 جنيه مصر للشراء، سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC وزن 5 جرام بلغ 7770 جنيه.

 

سعرالذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سعر 1225 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 1215 جنيه مصر للشراء.

نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 5375 جنيه

ربع جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC بلغ 2690 جنيه

 

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 سعر 1050 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 1041.5 جنيه مصر للشراء.

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سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 سعر 1283.25 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 1272.75 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سعر 816.75 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سعر 810 جنيه مصر للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سعر 810 جنيه مصري للبيع، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سعر 694.25 جنيه مصر للشراء.

 

سعر مصنعية الذهب 

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بسبب فروق المصنعية من محل صاغة لآخر، والتي تختلف باختلاف سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة.

 

 ويتراوح سعر المصنعية من 30 و65 جنيهًا للجرام باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر سعر الذهب عيار 24 سعرالذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الدولار أمام الجنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكثر من خمسين عامًا

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