الجمعة 28 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقرار أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين لاجتماع «الفيدرالي الأمريكي» المقبل

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، بعد أن ساد الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي " الفيدرالي الأمريكي" الأسبوع المقبل، والذي يحظى باهتمام كبير بحثا عن أي إشارات حول تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية وبلغت 1663.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1666.30 دولار.

وقال مات سيمسون المحلل في سيتي إندكس، "ساعد الدولار الضعيف والعوائد المنخفضة الذهب بالتأكيد على الابتعاد عن أدنى مستوياته، لكن هذا ليس سببا بعد في الإفراط في التفاؤل بشأن الذهب".

وبينما من المرجح أن يعلن مجلس الاحتياطي عن زيادة أخرى قدرها 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، يتوقع المتعاملون زيادة بواقع نصف نقطة في ديسمبر.

وأدى الرفع الحاد من قبل البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة منذ مارس الماضي إلى انخفاض الذهب تسعة بالمئة هذا العام،لأنه زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا، مع تعزيز الدولار في الوقت نفسه.

- أسعار المعادن النفيسة


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 19.44 دولار للأونصة.
واستقر البلاتين عند 960.13 دولار لكنه ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة خلال الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1946.63 دولار لكنه يتجه نحو تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي وقت سابق، سجلت أسعار الذهب صعودًا عالميًا، وسط توقعات باستمرار السياسة التشددية القوية من قبل معظم البنوك المركزية من أجل كبح التضخم، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.57% إلى 1662.66 دولار للأونصة. 

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وائل لطفي

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