الجمعة 28 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 27 متهمًا بحيازة مواد مخدرة فى القليوبية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
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قررت النيابة في القليوبية حبس 27 متهمًا تم ضبطهم خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وشنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين، وتم ضبط 27 متهمًا، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وذلك وفي إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملات عن ضبط (20) قضية اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 27 متهمًا، لعدد 19 منهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ (7349) حكمًا قضائيًا متنوعة، وضبط (14) قطعة سلاح ناري وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة القليوبية حملة أمنية موسعة المواد المخدرة المعمل الجنائي مديرية أمن القليوبية مكافحة الجريمة

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