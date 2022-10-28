أسعار الدولار اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 فى البنوك المصرية

واصل الدولار ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، أمام الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي الذي صدر- الخميس- بتحرير سعر سرف الدولار للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وارتفع سعر الدولار بنسبة 14.5% بعد قرار تحرير الصرف، وبعد أن كان يسجل الخميس صباحًا 19.70 جنيه، تخطى حاجز 23 جنيهًا في البنوك العاملة في مصر، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأسبوع المقبل أيضًا.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار في أبرز البنوك العاملة في مصر:

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 22.8503 جنيه للشراء، و22.9600 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار خلال تعاملات اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة؛ لاحتواء التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة من قبل بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات أزمة كورونا.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلى المصري إلى 22.85 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 22.95جنيه، ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك التجاري الدولى 22.9 جنيه للشراء، و23 جنيها للبيع، أما فى بنك الإسكندرية وصل إلى 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 23.10 جنيه للشراء، و23.20 جنيه للبيع.

تحرير الجنيه

وقال محافظة البنك المركزي إن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن، مؤكدًا على إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد محافظ البنك المركزي أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وارتفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 % ، و14.25% على التوالي، وتوصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، والممتد لمدة 4 سنوات يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.