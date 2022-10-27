الخميس 27 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ7 متهمين بتهمة سرقة نقاش ونجله بالإكراه في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، 7 متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة دراجة بخارية من نقاش ونجله بدائرة مركز ديرب نجم في القضية رقم 7930 جنايات مركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم.

تعود الأحداث عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز ديرب نجم يفيد بتقديم نقاش بلاغاً بأنه أثناء قيادته دراجة بخارية رفقة نجله، فوجئا بقيام عدد من الأشخاص بقطع الطريق عليهما مشهرين في وجهيهما أسلحة نارية لترويعهما وتمكنا من سرقة الدراجة منهما ومتعلقاتهما الشخصية.

توصلت تحريات ضباط مباحث ديرب نجم إلى صحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد المستشار أحمد محمد الشهاوى مدير أمن الشرقية مركز ديرب نجم

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