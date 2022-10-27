مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 27-10-2022

استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي تواجه فيه هذه الصناعة ركود عالمي، وتوقعت شعبة مواد البناء استمرار أسعار طن الحديد والأسمنت خلال الشهر الجاري عند نفس أسعار الشهر الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.

سعر طن الحديد

سجل سعر طن الحديد الاستثماري 18.062 جنيه.

سعر حديد عز للمستهلك 18.408 جنيه ومن أرض المصنع 17.670 جنيه.

سعر طن الحديد من حديد السويس للصلب من أرض المصنع 17.570 جنيه.

سجل سعر الحديد من حديد المصريين نحو 17.570 جنيه من أرض المصنع .

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب 17.300 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 17.900 جنيه.

بلغ سعر طن الحديد من الجارحي 17.550 جنيه.

وصل سعر حديد المراكبي 17.550 جنيه .

سجل سعر طن الحديد من مصر ستيل نحو 17.450 جنيه.

سعر الأسمنت

سعر أسمنت المسلح 1485 جنيه 1485 جنيه .

سعر أسمنت النصر 1443 جنيه 1443 جنيه .

سعر أسمنت الممتاز 1520 جنيه 1520 جنيه.

سعر أسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل (المصري) 1430 جنيه 1430 جنيه.

سعر أسمنت المخصوص 1470 جنيه 1475 جنيه.