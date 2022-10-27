الخميس 27 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم 27-10-2022

مواد البناء
مواد البناء
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استقرت أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي تواجه فيه هذه الصناعة ركود عالمي، وتوقعت شعبة مواد البناء استمرار أسعار طن الحديد والأسمنت خلال الشهر الجاري عند نفس أسعار الشهر الماضي.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم.

 

 سعر طن الحديد

 

  • سجل سعر طن الحديد الاستثماري 18.062 جنيه.
  • سعر حديد عز للمستهلك  18.408 جنيه ومن أرض المصنع 17.670 جنيه.
  • سعر طن الحديد من حديد السويس للصلب من أرض المصنع 17.570 جنيه.
  • سجل سعر الحديد من حديد المصريين نحو 17.570 جنيه من أرض المصنع .

استقرار أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في الأسواق

استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية اليوم الأربعاء فى الأسواق

  • بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب 17.300 جنيه.
  • وسجل سعر حديد بشاي 17.900 جنيه.
  • بلغ  سعر طن الحديد من الجارحي 17.550 جنيه.
  • وصل سعر حديد المراكبي 17.550 جنيه .
  • سجل سعر طن الحديد من مصر ستيل نحو 17.450 جنيه.

 

سعر الأسمنت 

  • سعر أسمنت المسلح 1485 جنيه 1485 جنيه .
  • سعر أسمنت النصر 1443 جنيه 1443 جنيه .
  • سعر أسمنت الممتاز 1520 جنيه 1520 جنيه.
  • سعر أسمنت الصعيد 750 جنيه 750 جنيه.
  • سعر أسمنت وادي النيل (المصري) 1430 جنيه 1430 جنيه.
  • سعر أسمنت المخصوص 1470 جنيه 1475 جنيه.
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استقرار أسعار الفاكهة والخضروات في الأسواق.. اليوم

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البنك الدولى: انكماش قيمة العملات يؤدى لارتفاع أسعار الغذاء والوقود

  • سعر أسمنت السويس 1420 جنيه 1420 جنيه.
  • سعر أسمنت حلوان 1470 جنيه 1480 جنيه.
  • سعر أسمنت السويدي 1525 جنيه 1540 جنيه.
  • سعر أسمنت قنا (المسلة) 1410 جنيه 1430 جنيه.
  • سعر أسمنت الاسكندرية (الماكس) 1470 جنيه 1480 جنيه.
  • سعر أسمنت العامرية عادة 1450 جنيه 1450 جنيه.
  • سعر أسمنت البرج 1450 جنيه 1450 جنيه.
  • سعر أسمنت تايتان 1440 جنيه 1440 جنيه.
الحديد حديد الاسمنت حديد عز مواد البناء حديد المصريين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجديد الخطاب الاجتماعى

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