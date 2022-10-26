الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«الشباب والرياضة»: تكثيف الأنشطة والمشروعات بجميع المحافظات والحدودية خاصة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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كلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتشكيل لجنة من القيادات والمختصين بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة، للعمل على تكثيف الأنشطة والفعاليات والمشروعات في جميع المحافظات، وخاصة الحدودية منها، وذلك ضمن خطة متكاملة لإطلاق حزمة من الأنشطة بجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، ومنها مراكز الشباب ومراكز التعليم المدني والمنتديات والمدن، فضلا عن الأنشطة الكشفية وبرامج التنمية الرياضية ومشروعات تمكين وتنمية النشء الشباب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي - في بيان، اليوم الأربعاء- حرص الوزارة على دعم البرامج والأنشطة الهادفة للكشف عن المواهب الإبداعية في مختلف المجالات، مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الوزارة للمحافظات الحدودية، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم هذه المناطق وتطويرها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بها.

ونوه بأن المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية تشهد حاليا تطويرا شاملا، سواء على المستوى الفني والإداري، أو مستوى الخدمات التي تقدمها، مشددا على أن خطة الوزراة لتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية واقع ملموس يتحقق بدعم الحكومة والجهود المخلصة من كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الوزارة.

وأوضح أن تطوير منظومة الأنشطة الشبابية والرياضية يأتي ضمن دراسات واقعية وخطة عمل جادة تراعي كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أنه سيتم تعظيم الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة للوزارة وتذليلها لخدمة أهداف الدولة، بما يدعم المشروعات الكبرى التي تتم في كافة المحافظات، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ضمن استراتيجية واضحة ورؤية مدروسة لكل التحديات.

وأشار البيان إلى أن الفعاليات بدأت اليوم بمحافظة شمال سيناء بلقاء مع المنسقين الإعلاميين ومسئولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالإدارات الفرعية بمرکز شباب مدينة العريش وعدد من السادة الإعلاميين ومراسلي الصحف، حيث سيتم عقد ندوة خاصة عن التغيرات المناخية والتوعية بها، وإلقاء الضوء على توصيات المؤتمر الاقتصادي وأهم مخرجاته، كما سيكون هناك زيارات متعددة للأكاديميات الرياضية في الجمباز والكاراتيه بالملعب المتعدد طائرة، وسلة "بملعب السلة "، إلى جانب الأنشطة الفنية بالمسرح والفن التشكيلي بمركز شباب مدينة العريش.

كما تتضمن خطة رفع الأنشطة الشبابية والرياضية في شمال سيناء معسكر الجوالة وماراثون للدراجات وعقد دورة مهارات حياتية من خلال برنامج "مشواري"، إلى جانب تنظيم معرض للمنتجات والمشغولات اليديوية، ومسابقات رياضية وترويحية بمركز شباب الشهيد أحمد المنسي، بالإضافة إلى لقاء حواري حول مؤتمر المناخ، ومعرض مشغولات أندية الفتاة، وقوافل طبية وتعليمية شاملة، وكذلك زيارة عدد من المنشآت الشبابية والرياضية في (الحسنة، رمانه، بئر العبد، والشيخ زويد).

أشرف صبحي الاجتماعية والاقتصادية البرامج والأنشطة الأنشطة والفعاليات الشباب والرياضة المحافظات الحدودية برامج التنمية

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