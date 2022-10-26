إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الشرقي بوصلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الأمن والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام بمركز مطاي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث.