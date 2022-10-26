استقرار ملحوظ .. سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022

هناك حالة من التخوف اليومي من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في كل تحديث لا سيما مع الاضطراب الشديد الذي ضرب السوق العالمي مؤخرًا، وهو ما يهم شريحة كبيرة من المواطنين وحتى المستوردين حيث ترتبط معاملتهم البنكية و الشرائية بسعر الدولار لحد كبير.

سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022

حقق سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022 البنكية مستوى مستقر نسبيًّا بعدما شهد ارتفاعًا للبيع والشراء بمقدار قرشين في منتصف تعاملات الثلاثاء البنكية، ووصل داخل البنك المركزي لسعر صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع، ويرصد موقع " الدستور" في التقرير التالي سعر صرف عملة الدولار داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لهذه البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 19.68 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبوظبي التجاري: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك المشرق: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.