الأربعاء 26 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار ملحوظ .. سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022

الدولار
الدولار
ads

هناك حالة من التخوف اليومي من ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في كل تحديث لا سيما مع الاضطراب الشديد الذي ضرب السوق العالمي مؤخرًا، وهو ما يهم شريحة كبيرة من المواطنين وحتى المستوردين حيث ترتبط معاملتهم البنكية و الشرائية بسعر الدولار لحد كبير.

سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى البنوك

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

حقق سعر الدولار اليوم في منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022 البنكية مستوى مستقر نسبيًّا بعدما شهد ارتفاعًا للبيع والشراء بمقدار قرشين في منتصف تعاملات الثلاثاء البنكية، ووصل داخل البنك المركزي لسعر صرف: 19.65 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع، ويرصد موقع " الدستور"  في التقرير التالي سعر صرف عملة الدولار داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لهذه البنوك.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.63 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 19.68 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 19.70 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك أبوظبي التجاري الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك أبوظبي التجاري: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي الأربعاء 26-10-2022

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي: 19.65 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك المشرق

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك المشرق: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 19.63 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 19.67 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات الأربعاء 26-10-2022 بنك بنك مصر مصر

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى البنوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

الأكثر قراءة

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد hd 2022 على النايل سات

أهدر 76 مليون جنيه.. السجن 5 سنوات لسكرتير محافظ القاهرة

سبب تصدر مسجد السيدة عائشة تريند جوجل وفيسبوك

الآثار: دخول جميع المواقع الأثرية والمتاحف مجانًا 23 نوفمبر المقبل

وزير الاقتصاد الإماراتى: 1300 شركة إماراتية عاملة فى مصر

مصر فى الصحف الدولية| مصر دولة خارج الزمن وأسرار وكواليس جديدة عن توت عنخ آمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قهوة سادة

مدحت بشاى

"صبحى الشارونى".. المرجعية المتكاملة للحركة الفنية

محمد رفعت

الرمال السوداء.. الحلم الذى تحقق

محمود الغيطاني

الحرب الإعلامية الأمريكية على الصين: اضطهاد الإيجور باسم حقوق الإنسان!

محمد المعموري

مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى

د هند جاد

اقتصاد الشارع العرفى

حسين دعسة

اختيار ريشى سوناك رئيسًا لوزراء المملكة المتحدة.. الهندى الصغير إلى أين؟

ماجد حبته

وختامه توصيات ومقترحات

صور

جنازة فريد الديب

فاعليات اليوم الثالث من المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

3 ساعات تحت النار.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى داخل «نابلس»؟

الجيش الإسرائيلى يبدأ الانسحاب من نابلس

المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماسات ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان