الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022 فى البنوك

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي
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يهتم المصريين بمعرفة التحديثات اللحظية لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لاسيما أن العملة الأمريكية تؤثر بشكل كبير على أسعار السلع المحلية أو المستوردة وإزداد الاهتمام بمعرفته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي دشنته مصر لبحث سبل الخروج والتعافي من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الإقليم والعالم كله حاليًا.

 

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 26-10-2022

 

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارا ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 26-10-2022، بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.63 للشراء، 19.69جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 19.66 جنيه للشراء، 19.71جنيه للبيع، وسط ترقب من المواطنين.

 

سعر الدولار

وسجل سعر شراء الدولار معدلاً ثابتًا عند 19.70 في بنك أبو ظبي الإسلامي، ميد بنك، الاستثماري العربي، والبنك العقاري المصري العربي، بينما سجل 19.68 للشراء في البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الإسكندرية.

 

وتسعي مصر للحصول علي قرض جديد من صندوق النقد الدولي، سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، حسب تصريحات حديثة لوزير المالية لإحدى قنوات التليفزيون المحلي.


وترصد الدستورسعر الدولار اليوم في مصر 26-10-2022
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 26-10-2022


19.63 جنيه للشراء.
19.70 جنيه للبيع.

اعرف سعر الدولار فى مصر اليوم الثلاثاء 25-10-2022

أسعار الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الأربعاء 26-10-2022


19.63 جنيه للشراء.
19.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر  اليوم الأربعاء 26-10-2022


19.63 جنيه للشراء.
19.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 26-10-2022


19.66 جنيه للشراء.
19.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" اليوم الأربعاء 26-10-2022


19.65 جنيه للشراء.
19.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى اليوم الأربعاء 26-10-2022


19.68 جنيه للشراء.
19.71 جنيه للبيع.

 

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان اليوم الأربعاء 26-10-2022

أظهر موقع بنك التعمير والإسكان، تسجيل سعر الدولار 19.65 جنيه للشراء، و19.71 للبيع.

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