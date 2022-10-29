كيف تتخلص من الاستيقاظ ليلاً؟.. نصائح لنوم عميق

هناك العديد من الأشخاص يقلقون بالليل ولا يستطيعون معاودة النوم مرة أخرى، ويترتب على ذلك الشعور بالصداع طوال اليوم وعدم القدرة على القيام بالمهام الطبيعية اليومية.

ووفقًا لموقع “the sun” يجيب على تساؤل لماذا تستيقظ في الليل وكيف يمكنك العودة للنوم؟

عندما ننام، فإننا نمر بعدة دورات مدتها 90 دقيقة، حيث تحتوي هذه الدورات على مراحل مختلفة من النوم في الجزء الأخير، تدخل في نوم أخف.

فيما يلي بعض النصائح، التي يشاركها خبراء النوم، لمساعدتك على العودة إلى النوم في الليل.

1. تجنب الاستيقاظ كثيرًا لدخول المرحاض

على عكس ما يتصور العديد من الأشخاص أن الاستيقاظ خلال الليل للمرحاض يساعدك على العودة للنوم بشكل أفضل فإن هذا للأسف يجعلك غير قادر على معاودة النوم مرة أخرى لذا تجنب أن تشرب المزيد من المياه والكافيين قبل النوم مباشرة.

2. توقف عن مراقبة الساعة

تجنب تلتقط هاتفك وتتحقق من الوقت الذي تستيقظ فيه في منتصف الليل، واذا لم تنم بعد في غضون 15 دقيقة ، يجب أن تنهض من السرير وتعاود مرة أخرى عندما يغلبك النوم.

3- لا تجعل الحيوانات الأليفة تشاركك في النوم

قد يكون من الجيد أن يكون لديك وسادة منفوشة دافئة لتحاضن بها، لكن لا ينبغي أن تضع حيواناتك الأليفة في السرير.

علاوة على ذلك، فإن النوم مع الحيوان الأليف ذات الفرو يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم الحساسية أو الربو لدى الأشخاص المعرضين لها.

4- الأجواء الباردة تساعدك على النوم

قد تشعر برغبة في الحصول على منزل دافئ ومريح هو أحد وسائل الراحة الوحيدة في الأشهر الباردة، ولكن هذا يمكن أن يعطل النوم في الواقع،وذلك لأن أنظمة التدفئة المركزية تجفف الأغشية المخاطية ، مما يجعلك تشعر بالعطش أكثر أثناء الليل.

5- تهدئة عقلك

"تعلم تهدئة عقلك يمكن أن يكون مهارة مفيدة لك خلال النوم ،إذا لم تجربها من قبل ، فابدأ بقليل من دقيقتين من الجلوس بهدوء والتركيز على الشهيق والزفير.

ما مقدار النوم الذي أحتاجه في عمري؟

توصي مؤسسة النوم الوطنية بما يلي:

حديثي الولادة (0-3 أشهر ): نطاق النوم ضيق إلى 14-17 ساعة

الرضع (4-11 شهرًا): اتسع نطاق النوم ساعتين من 12 إلى 15 ساعة

الأطفال الصغار (1-2 سنة): اتسع نطاق النوم ساعة واحدة 11-14 ساعة

الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة (3-5 سنوات): تراوح النوم بمقدار ساعة واحدة إلى 10-13 ساعة

الأطفال في سن المدرسة (6-13): اتسع نطاق النوم بمقدار ساعة واحدة إلى 9-11 ساعة

المراهقون (14-17): اتسع نطاق النوم بمقدار ساعة واحدة إلى 8-10 ساعات

البالغين الأصغر سنًا (18-25): نطاق النوم من 7 إلى 9 ساعات

الكبار (26-64): مدى النوم لم يتغير ويبقى 7-9 ساعات

كبار السن (65+): نطاق النوم 7-8 ساعات (الفئة العمرية الجديدة)