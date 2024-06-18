حبس المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة على "واتس آب"

أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" وادعائه بقدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية عما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" وادعائه بقدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادي.

وبالفحص تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط المذكور، (طالب)، مقيم بمحافظة قنا وبحوزته 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبيَّن وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.