الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خسائر بالملايين.. التحقيق في حريق مخزن أجهزة كهربائية بالإسكندرية

حريق مخزن
حريق مخزن
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تباشر نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، التحقيق حول اندلاع حريق بمنطقة سموحة فى مخازن أدوات كهربائية والتهم البضائع بأكملها وسماع أقوال شهود العيان والأخذ بتقرير معمل البحث الجنائي.

تعود الواقعة حين تلقى اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق فى منطقة سموحة شرق الإسكندرية، على الفور انتقل ضباط القسم برفقة سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

تم إخلاء العقار وقطع المرافق للحد من وقوع أى إصابات بشرية أو تفاقم الحريق، والسيطرة على الحريق عقب 7 ساعات، ونتج عنه خسائر بالملايين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة اصابات بشرية السيطرة الإجراءات القانونية

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