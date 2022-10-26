الأربعاء 26 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

لا يفوتك.. حظك اليوم الأبراج النارية 26 أكتوبر 2022

الأبراج النارية
الأبراج النارية
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قدم موقع "hindustantimes" حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج النارية ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 على النحو التالي.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

صحيا: أنت لاعب رئيسي في إدارة كل شيء، لكن على طول الطريق، تفتقد جانبًا مهمًا للغاية، وهو الحفاظ على صحة جيدة، متى كانت آخر مرة فعلت فيها شيئًا من أجل صحتك؟

حظك اليوم 26 أكتوبر 2022 لمواليد الأبراج الهوائية

 

عمليا: أنت لاعب فريق حقيقي. يحب الناس العمل معك، لقد اكتسبت جودة تعاملك مع المواعيد النهائية دون القلق أو العدوانية بشأنها العديد من المعجبين.

 

اجتماعيا: أنت في حالة ذهنية هادئة اليوم. لقد تعلمت التعامل مع الناس بطريقة هادئة. لدى أفراد عائلتك الكثير ليكتسبوه منك وهم كذلك بالفعل!

 

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

صحيا: إذا كنت تستثمر وقتك في تحسين صحتك، فلا بد أنك تشعر بالفرق اليوم، تشعر اليوم بصحة غير عادية، استمر في العمل الجيد وواجه واحدة من أفضل المشاعر.

 

عمليا: وظيفتك بها مال لكنها تفتقر إلى الجوانب المحورية الأخرى، فثقافة العمل لا تناسب تطلعاتك، قم بإجراء محادثة ملهمة مع شخص مسن واطلب النصيحة.

اجتماعيا: في لحظة الشدة، يمكن أن تكون عائلتك قوة موثوقة، شاركهم في البؤس وستشعر بتحسن كبير، هذه المحادثة يمكن أن توصلك إلى حل أيضًا.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

صحيا: تشعر أنك بصحة جيدة اليوم، ولكن هناك فرص للشعور بالتعب قليلاً، سواء كان ذلك جسديًا أو عقليًا، شارك في بعض التأمل.

 

عمليا: إذا كنت طالبًا، فستساعدك الكلية التي التحقت بها في الحصول على أول وظيفة لك، هذا الملف يحتوي على أرض شاسعة من الاحتمالات، تأكد من إجراء بحث متعمق.

 

اجتماعي: اعمل على علاقاتك مع إخوتك، عندما نكبر، تبدأ علاقتنا بأخينا أو أختنا في التلاشي، خطط لشيء معهم وتواصل معهم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس يواصل صراحته

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