المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة 36 طربة حشيش في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عبد العاطي بالسجن المشدد 5 سنوات، لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11689 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من “أ. ر. ال”، 41 سنة، أمين شرطة بإدارة المرور مفصول عن العمل، و"م. س. ع"، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم.

وعقب تنفيذ القرار على إثر اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية وأبصرت القوة المتهمين الأول والثاني، وقد حضر إليهما أحد عملائهما فقام المتهم الثاني بمناولته طربة حشيش وأخذ يتفحصها ثم ردها إليه مرة أخرى فسلمها المتهم الثاني إلى المتهم الأول لوضعها في الكيس بحوزته.

وتم إلقاء القبض على المتهم الأول وفر المتهم الثاني والعميل هاربين، وبفض الكيس بحوزة المتهم الأول تبين احتوائه على عدد 36 طربة حشيش، بتفتيش شخصه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بأنه والمتهم الثاني يحوزان المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.