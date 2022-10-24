الإثنين 24 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البحوث الفلكية تكشف موقف تعطيل الدراسة بسبب كسوف الشمس

كسوف الشمس
كسوف الشمس
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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، موقف تعطيل الدراسة، خلال ظاهرة كسوف الشمس التى تشهدها مصر، غدا الثلاثاء.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه لا داعى لتعطيل المدارس أو الجامعات بسبب كسوف الشمس، مشيرا إلى أن الظاهرة طبيعية.

وأضاف القاضى، أنه رغم أن الظاهرة طبيعية وتتم فى نصابها، إلا أنه يجب عدم النظر للشمس بالعين المجردة لعدم حدوث أضرار.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن كسوف الشمس يستغرق حوالى 4 ساعات، حيث يبدأ فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا ككسوف شبه ظلى (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويأتى الكسوف الجزئى للشمس تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع، ويمكن رؤيته ككسوف جزئى فى أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

وفى القاهرة يرى الكسوف فى مرحلة الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبا، حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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