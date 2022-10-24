الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مصنع لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر في الأميرية

حبس متهم
حبس متهم
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أمرت نيابة الأميرية بحجز صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص لحيازته كميات كبيرة لمستحضرات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مغشوشة ومقلدة 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية) لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (35900 استيكر مدون عليه علامات تجارية – 6850 عبوات مستحضرات تجميل أنواع مختلفة – 1150 زجاجة برفان – 200 عبوة ماسك – 100 عبوة مذيب عضوي - "وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – 4000 زجاجة فارغة).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيـص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الأميرية صاحب مصنع مستحضرات تجميل مستحضرات تجميل مجهولة المصدر مباحث القاهرة

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وائل لطفي

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