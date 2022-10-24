الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 10 عمال في تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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وقع حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وتروسيكل، اليوم الاثنين، بطريق القاهرة - الإسكندرية بنطاق مركز وادي النطرون، أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

البداية بتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل جثث المتوفين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وجميعهم من قرية العدل التابعة لمدينة النوبارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

حادث تصادم سيارة نقل تروسيكل القاهرة - الإسكندرية مصرع 8 عمال اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة

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