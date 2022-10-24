الإثنين 24 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأوكرانى يجرى محادثات مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وتركيا

أوكرانيا
أوكرانيا
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أفاد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، بأن نظراءه من فرنسا وبريطانيا وتركيا أخبروه بمحادثاتهم مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، وذلك بحسب قناة "روسيا اليوم".

وكتب ريزنيكوف، في صفحته على "تويتر": "أجريت محادثات مع وزراء الدفاع الفرنسي والبريطاني والتركي. أخبرني نظرائي بمحادثاتهم مع وزير الدفاع الروسي". 

وأضاف أنه رفض كل التأكيدات الروسية بشأن "القنبلة القذرة"، مشيرًا إلى أن بلاده منفتحة للمتابعة.

وعبّر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، سابقًا، خلال محادثاته مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، عن قلقه من احتمال استخدام كييف "القنبلة القذرة" في أراضيها، وذلك بهدف اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، دعم المملكة المتحدة والمجتمع الدولي لأوكرانيا ورغبتهم في وقف تصعيد الصراع الراهن.

وذكر الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، في بيان، أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، لبحث الوضع الروسي-الأوكراني.

ودحض والاس أي تقارير روسية بشأن التصعيد الأوكراني بالتخطيط لاتخاذ أي إجراءات تسهلها لها الدول الغربية.

وطالب وزير الدفاع البريطاني نظيره الروسي بعدم استخدام مثل تلك التصريحات كذريعة لتصعيد أكبر، على حد قوله.

ودعا والاس الجانبين الروسي والأوكراني للسعي لحل العملية العسكرية، مؤكدًا أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة.

وبحسب مصادر إعلامية روسية نقلت اليوم عن مصادر موثوقة بدول مختلفة، بما فيها أوكرانيا، فإن هناك مؤشرات على إعداد نظام كييف استفزازًا باستخدام ما يسمى "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.

وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء بلدان الاتحاد الأوروبي الذين يقدمون المساعدة المالية لنظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أصبحوا رعاة للإرهاب النووي.

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