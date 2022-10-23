الأحد 23 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

جميلة إسماعيل ضيفة محمد شردى فى «الحياة اليوم».. الليلة

جميلة إسماعيل والإعلامي
جميلة إسماعيل والإعلامي محمد شردي
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يستضيف الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، اليوم الأحد، جميلة إسماعيل، رئيس حزب «الدستور»، وذلك في إطار التغطية الخاصة بفعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022».

وعرض «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، خلال فعاليات اليوم الأول، فيلمًَا تسجيليًا يتضمن تساؤلات رؤساء وممثلي بعض القوى السياسية.

وقالت جميلة إسماعيل، رئيس حزب «الدستور»، إن الفترة المقبلة تتطلب مناخًا يحقق التنافسية للشركات المصرية بأنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مع الشركات المملوكة للدولة والكيانات الاقتصادية الكبيرة.

وتساءلت «إسماعيل» عن وجود خطة زمنية يمكن أن نسمعها أو نراها الفترة المقبلة، للخروج التدريجي لهذه الكيانات العملاقة من المشهد الاقتصادي بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية المختلفة لكي تنمو مجددًا.

الإعلامي محمد مصطفى شردي الحياة اليوم قناة الحياة جميلة إسماعيل حزب الدستور المؤتمر الإقتصادي

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