حبس عاطل قتل عاملا بسبب خلافات مالية في الهرم

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل عامل بسبب خلافات مالية بينهم، وطلبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة عاطل لقي مصرعه، بسبب خلافات مالية مع عامل في الهرم، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص جميع الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة ورفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض بمنطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه نشبت بينه مشاجرة وبين آخر، بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض، أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.