الأحد 23 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مُسعف فى تصادم دراجة بخارية وعربة كارو بالشرقية

جثة
جثة
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وقع حادث تصادم دراجة بخارية وعربة كارو أسفر عن مصرع مسعف إداري بمرفق إسعاف الشرقية متأثرا بإصابته بطريق الأشراف - النخاس، بعد النفق نطاق مركز الزقازيق.

البداية بتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول مسعف إداري بمرفق إسعاف الشرقية، مقيم دائرة مركز الزقازيق، مصابا بنزيف بالمخ وكسر بالضلوع، وتوفى متأثرا بإصابته.

كشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث بين دراجة بخارية وعربة كارو، بطريق الأشراف - النخاس، بعد النفق، ما أسفر عن وفاة المسعف.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفى إلى مستشفى الزقازيق الجامعى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم دراجة بخارية عربة كارو مصرع مسعف إدارى طريق الأشراف - النخاس مركز الزقازيق

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