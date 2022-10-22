حادث ملاكى مع ميكروباص يتسبب فى إصابة 11 مواطنًا بالبحيرة

وقع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بمركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، والذي أسفر عن إصابة 11 مواطنًا.

وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين إصابة 11 شخصًا بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي بنطاق مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفرالدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.