السبت 22 أكتوبر 2022
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مصر

رابط البوابة الإلكترونية لـ تسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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رابط البوابة الالكترونية لـ تسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم.. ضمن الأكثر بحثا عبر جوجل خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط البوابة الإلكترونية لـ تسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022، يستعرضها الدستور في التقرير التالي:

رابط البوابة الإلكترونية لـ تسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم

تم تخصيص رابط البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022، عبر بوابة الوظائف الحكومية (من هنا)، حيث متاح التقديم لأصحاب هذه المؤهلات:

- خريجو كليات التربية رياض الأطفال.

- خريجو كليات التربية الطفولة المبكرة (أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة).

- خريجو كليات التربية شعبة تعليم أساس، ابتدائي، معلم فصل أو أقسام تعليم أساسي، تعليم ابتدائي، معلم فصل بكليات التربية أو التربية النوعية.

الفئات الممنوعة من التقديم بمسابقة المعلمين 2022


وفي وقت سابق، كشفت وزارة التربية والتعليم، الفئات الممنوعة من التقديم في مسابقة المعلمين، قائلة إنه لا يحق لخريجي كليات الآداب ودار العلوم والدراسات الإسلامية، الحاصلين على دبلوم تربوي التقديم في المرحلة الأولى في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، لافتا إلى أن تلك المرحلة لسد العجز من معلمي رياض الأطفال والصفوف الأولى فقط، وليس «معلم مادة».

وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط البوابة الإلكترونية لـ تسجيل وظائف وزارة التربية والتعليم 2022 عن إجراء الجهاز مسابقة أخرى تكميلية للإعلان عن شغل 3197 وظيفة معلم مساعد «رياض أطفال» في 14 محافظة، وهي الوظائف التي لم تستكمل في المسابقة التي تم إعلان نتيجتها، مشيرا إلى أن الـ 14 محافظة منها 6 محافظات لم يصل عدد المتقدمين فيها إلى عدد الوظائف المطلوبة، و8 محافظات لم يصل عدد الذين دخلوا الاختبار الإلكتروني ممن انطبقت عليهم الشروط لعدد الوظائف المطلوب شغلها.

وكشف عن أن المحافظات التي سيتم إجراء المسابقة التكميلية بها هي: «القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، والبحر الأحمر».

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