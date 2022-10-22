موعد نزول مرتبات شهر أكتوبر 2022 الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، إذ تبدأ وزارة المالية يوم الاثنين المقبل في صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد نزول مرتبات شهر أكتوبر 2022

وزارة المالية، أعلنت مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن جانبه، قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر الجاري للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام 24، و25، و26، و27، و30 من الشهر نفسه.

وفي كتاب دوري لقطاع الحسابات والمديريات المالية صدر الشهر الجاري، أوضح أنه تقرر العودة لصرف مستحقات العاملين وفقا لمواعيد الصرف الواردة بمنشور عام وزارة المالية رقم 11 لسنة 2018.

وأضاف أنه وفقا لذلك ستكون مواعيد صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر (5 أيام) مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وذكر أن مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين ستكون خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر (3 أيام) مع مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية.

مراعاة توقيع مستحقات العاملين 2022

وأهابت وزارة المالية بالجهات الإدارية ضرورة مراعاة توقيع مستحقات العاملين وفقا لأيام التغطية طبقا للتعاقدات بين الجهة الإدارية والبنوك.

وذكرت أنها ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كما أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

موعد نزول مرتبات شهر أكتوبر 2022

وفقا لبيان جدول موعد نزول مرتبات شهر أكتوبر 2022 الذي أصدرته وزارة المالية فإن يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2022 سيتم صرف رواتب 33 هيئة ومصلحة حكومية ويوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر سيتم صرف رواتب 22 هيئة ومصلحة حكومية ويوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر 2022 سيتم صرف رواتب 17 هيئة ومصلحة حكومية.

ويمكن للموظفين استخدام أكثر من 200 ألف ماكينة صرف آلي ATM لكافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والتي يتم تغذيتها خلال فترة صرف المرتبات بحيث تقضي على الزحام والتكدس بين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية حيث يمكنهم التنقل بسهولة ويسر من ماكينة صرف إلى أخرى في حالة وجود تزاحم لضمان تفادي انتشار الأمراض المعدية المنتشرة عالميا بين المواطنين وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

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