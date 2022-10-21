الجمعة 21 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجنايات تنظر محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية

محكمة
محكمة
ads

تنظر محكمة الجنايات، غداً السبت، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2014 وحتى 21 سبتمبر عام 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة والمجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين و انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتلقي المتهمون من الثالث وحتي السادس تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها.

كما ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد لجماعة إرهابية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

النقل تناشد المواطنين عدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه

رئيس بيلاروس: لا نعتزم الذهاب إلى أى مكان ولا نحتاج للحرب

عادة كل سنة.. الآلاف يحتفلون بالمولد النبوي الشريف في محافظة قنا

«صُناع الفن الراقى».. أقوى موسم درامى شتوى برعاية «المتحدة»

أمير عيد آخرهم.. نجوم الطرب يدعمون مبادرة «حياة كريمة»

الجنايات تنظر محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

الطريق إلى نهضة التعليم المصرى «1-2»

صفاء النجار

نكبة ازدراء الإنسان

سارة شريف

اللعب بالأرقام.. التفوق الديموغرافى

د. بهي الدين مرسي

الإدراك الإنسانى

ماجد حبته

إغراق إيلات

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

صور

افتتاح المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«عرين الأُسود».. «الدستور» تكشف أسرار أخطر «مجموعات المواجهة» فى الضفة الغربية

البرلمان العربى يطالب المجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف الحصار الإسرائيلى لنابلس

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير الأوضاع للتغطية على مشاريعها الاستعمارية