«طلعت مصطفى» و«ماجد الفطيم للتجزئة» تعلنان افتتاح الفرع الثاني لكارفور في مدينتي في All Seasons Park

أعلنت "مجموعة طلعت مصطفى" وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، عن افتتاح الفرع الثاني لـ"كارفور" بمدينتي في All Seasons Park ، أحدث المراكز التجارية المتكاملة لـ"مجموعة طلعت مصطفى". ويأتي افتتاح الفرع الثاني لـ"كارفور" في إطار الشراكة التوسعية بين "مجموعة طلعت مصطفى" وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" بهدف إتاحة تجارب تسوق فريدة من نوعها توفر مختلف الخدمات للمجتمعات العمرانية الجديدة وتلبي احتياجات قاطنيها.

ويقع الفرع الجديد لـ"كارفور" في موقع استراتيجي بالقرب من العديد من المجتمعات العمرانية في شرق القاهرة، ما يجعله وجهة تسوق رئيسية ويوفر للعملاء تجربة تسوق متميزة وسط أكثر من 500 ألف سلعة ، كما يستخدم الفرع الجديد التقنيات الحديثة من أجل راحة العملاء من خلال شاشات حديثة لعرض المنتجات واستخدام نظام الدفع الذاتي لتوفير الوقت.

وفي تعليقه على افتتاح المتجر الجديد، قال فيليب بيغيلهان، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "يشرفنا افتتاح الفرع الثاني لـ"كارفور" في مدينتي لمواصلة خدمة المجتمع المحلي والبناء على خططنا التوسعية في مصر. اليوم، نملك وندير حالياً 62 هايبر ماركت وسوبر ماركت في مصر كجزء من مهمتنا المتواصلة والمتطورة لخدمة المجتمعات التي نتواجد فيها. ويشكل ذلك دلالة واضحة على التزامنا بتوفير فرص عمل للسكان المحليين والتي بدورها تعود بالنفع على الاقتصاد المصري".

من جانبه، أعرب عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بـ"مجموعة طلعت مصطفى"، عن سعادته بتطوير الشراكة مع "ماجد الفطيم للتجزئة"، والتي بدأت في 2018 بافتتاح "كارفور مدينتي" في أوبن آير مول، ثم تبعها افتتاح "كارفور الرحاب" عام 2019 في أفينيو مول الرحاب . وأكد عمر هشام أن هذه الشراكة تأتي في إطار حرص "مجموعة طلعت مصطفى" على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية الاحتياجات اليومية لعملاء المجموعة بمختلف المشروعات.

ويعد All Seasons Park أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لـ"مجموعة طلعت مصطفى" ، وهو مُقام على مساحة 54 ألف متر مربع، ويضم 230 وحدة تجارية موزعة على ثلاثة طوابق. وسيكون All Seasons Park وجهة مميزة للسكان والزوار ، حيث يضم علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة ، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة .

ويتميز المركز التجاري الجديد بطراز معماري فريد من نوعه ويضم ممرات وأماكن للمشاة تتيح للزوار تجربة تسوق ممتعة ومريحة. كما يضم المركز التجاري مناطق خضراء خارجية ونوافير وبحيرات صناعية.

ويمكن لسكان مدينتي والزوار الوصول بسهولة إلى All Seasons Park، حيث يقع على بعد 15 دقيقة بالسيارة من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب ، ليقدم خدمات لما يقرب من 4.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق.وعند الافتتاح، سيكون All Seasons Park مركزًا حيويًا لسكان مدينتي والمجتمعات العمرانية في شرق القاهرة.

وتعد الشراكة الاستراتيجية لـ"مجموعة طلعت مصطفى" مع "ماجد الفطيم للتجزئة" دليلا حقيقيا على زيادة التطورات التجارية لمشاريع التجزئة لـ "ماجد الفطيم للتجزئة"، فضلا عن التزام "كارفور" بتقديم تجارب تسوق استثنائية من خلال العروض المميزة على منتجاته الحصرية والخدمات عالية الجودة التي تعود بالنفع على المجتمع. ويأتي افتتاح All Seasons Park في اطار اهتمام "مجموعة طلعت مصطفى" بإقامة مراكز وأسواق تجارية وترفيهية متكاملة وفق أرقى المفاهيم العالمية.

وتكرس "مجموعة طلعت مصطفى" وشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" جهودهما لتوفير قيمة مضافة للمجتمعات التي يتم تقديم خدماتهما بها وتوفيرتجربة تسوق فريدة وتشجيع أنماط الحياة الإيجابية والمنتجة.

