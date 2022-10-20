معهد روبرت كوخ: تراجع فى وتيرة زيادة معدل إصابات كورونا الجديدة بألمانيا

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، اليوم الخميس، بحدوث تراجع في وتيرة زيادة معدل الإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، الصادر مساء اليوم الخميس: "إن عدد الإصابات الجديدة المسجلة في غضون سبعة أيام لكل مئة ألف نسمة ارتفع في الأسبوع الماضي بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع السابق عليه".

وكانت نسبة الزيادة وصلت إلى 28% قبل أسبوع من الفترة المشار إليها، مقابل 54% قبل أسبوعين.

غير أن المؤشرات لا تعطي صورة كاملة عن وضع العدوى حيث يفترض الخبراء منذ بعض الوقت أن العدد الفعلي للإصابات أعلى من العدد المسجل لدى روبرت كوخ.

وأضاف المعهد، أن عدد مرات الذهاب إلى الطبيب للعلاج من إصابة بعدوى كورونا وأعراض مرض تنفسي حاد وصل في الأسبوع الماضي إلى 425 ألف حالة، مقابل نحو 400 ألف شخص في الأسبوع السابق عليه.

وكتب المعهد أن الزيادة الملحوظة التي تم تسجيلها مؤخرًا في هذه القيم تراجعت باستثناء ما يتعلق بالشريحة العمرية بين 60 و79 عامًا.

وتابع المعهد أن عدد حالات الذهاب إلى الطبيب بين الأطفال في سن 5 إلى 14 عامًا انخفض أيضًا "وربما كان لهذا علاقة بعطلات الخريف في العديد من الولايات".

متحور "XBB"

يشار إلى أنه على مدار الشهر الحالي، تم رصد متغير جديد لفيروس كورونا، معروف باسم "إكس بي بي" XBB، في عدد من الدول، مثل سنغافورة وهونج كونج، مما تسبب في ارتفاع إصابات كورونا في كلا البلدين، فيما رجح الخبراء اكتشاف المتغير، للمرة الأولى، في أغسطس الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي بيست"، فإن التقديرات تُشير إلى تضاعف حالات كورونا الجديد أكثر من الضعف في يوم واحد، في سنغافورة، حيث ارتفعت الأعداد من 4700 إلى 11700 حالة.

والمتغير الجديد، يُعد أسوأ النسخ الجينية من الفيروس، حيث يتجنب الأجسام المضادة من العلاجات أحادية النسيلة، مما يجعل الأدوية غير فعالة في إبطاء نموه داخل خلايا الجسم، كحال النسخ الأخرى.