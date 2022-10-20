الجمعة 21 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

17 ديسمبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية موارد صندوق تدريب العاملين بالشركات

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
ads

 

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيمات تضمنته من تتحديد مصادر موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل العاملين بالشركات.

وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 30 دستورية والتي تطالبت، بعدم دستورية نص المادة 134 من قانون العمل الموحد والتي تنص على أن تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

الأكثر قراءة

«الرائحة الكريهة» كلمة السر.. مباحث القاهرة تبحث عن لغز جثة فتاة مصر القديمة ومسن المطرية

«طلعت مصطفى» و«ماجد الفطيم للتجزئة» تعلنان افتتاح الفرع الثاني لكارفور في مدينتي في All Seasons Park

معهد روبرت كوخ: تراجع فى وتيرة زيادة معدل إصابات كورونا الجديدة بألمانيا

ننشر مواصفات امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى العام

حبس عاطل تعدى على موظف بـ«ساطور» فى الزاوية الحمراء

محافظ مطروح ونائب وزير الاتصالات بسلمان شهادات المتميزين في اجتياز الدورة التدريبية للمسئول الحكومى المحترف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

شكرًا دكتور شاكر

محمد المعتصم

هنا القاهرة

فهمي عبدالسلام

لويس عوض يحكى اللحظات الفاصلة فى حياة طه حسين

د. محمد عفيفي

الاستعمار والحداثة «2-2»

لواء.حمدى البطران

«الحرب فى الشرق» تروى مأساة هزيمة ٦٧ وفرحة نصر ١٩٧٣

ماجد حبته

رسائل المنتدى العربى للبيئة

أحمد الصغير

أسئلة المصريين الدينية.. والأقفاص العقلية!

أحمد عاطف

«القاهرة الإخبارية» وسؤال حائر لمحاضر إنجليزى!

صور

مباراة الزمالك وسموحة فى افتتاح الدورى المصرى

مباراة الأهلى والإسماعيلى فى افتتاح الدورى المصرى

تدريب الأهلى استعدادًا لمباراته مع الإسماعيلى.. غدًا

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال فى عدة مناطق بالضفة الغربية

منفذ عملية شعفاط.. استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

إسرائيل ترد على اتهامها ببيع أسلحة لأوكرانيا