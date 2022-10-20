ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر 20-10-2022

واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم مع استمرار أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها مما اضطر المربين إلى إعدام الكتاكيت بسبب عدم قدرتهم على توفير الغذاء لها.

ووصل سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه وتختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى، كما واصل سعر كرتونة البيض ارتفاعها ويبلغ سعر البيض الاحمر 75 جنيه.

أسعار الفراخ اليوم

النوع الوزن أقل سعر أعلى سعر سعرالفراخ البيضاء كيلو 34.00 جنيه 35.00 جنيه أسعار الدواجن البلدي كيلو 52.00 جنيه 53.00 جنيه الدواجن أمهات أبيض كيلو 22.00 جنيه 23.00 جنيه الدواجن الساسو كيلو 46.00 جنيه 47.00 جنيه

سعر الكتاكيت اليوم

يبلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم من 03.75 جنيه إلى 04.00 جنيه، وسعر كتكوت ساسو عمر يوم من 03.00 جنيه إلى 03.25 جنيه، وسعر كتكوت بلدي عمر يوم من 04.00 جنيه إلى 04.50 جنيه.

ووصل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 06.50 جنيه إلى 07.50 جنيه، ويبلغ سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 14.00 جنيه إلى 15.00 جنيه، ويبلغ سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15.00 جنيه إلى 15.50 جنيه.

ويبلغ سعر بط فرنساوي من 24.00 جنيه الى 24.50 جنيه، وسعر بط مسكوفي من 47.00 جنيه الى 47.25 جنيه، وسعر بط مولارد من 31.00 جنيه الى 32.50 جنيه.

وسعر كتكوت رومي أسمر عمر يوم من 16.50 جنيه الى 17.00 جنيه، وسعر كتكوت رومي بوم عمر شهر من 16.00 جنيه الى 16.50 جنيه، وسعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم من 16.50 جنيه الى 17.00 جنيه، وسعر كتكوت رومي برونزي وزن 500 جرام عمر 45 يوم من 44.00 جنيه الى 44.50 جنيه.

سعر كرتونة البيض

وتأثرت سعر البيض بأزمة الأعلاف التي اتجهت إلى حلها، واجتمع مجلس الوزارء عن الافراج عن 62 الف طن من فول الصويا- أحد المكونات الأساسية للأعلاف- ، ويأتى الافراج عن الأعلاف بالتوالي من الموانى المصرية، وتقدر نسبة ما تم الافراج عنه منها حتى الآن 122 ألف طن، بإجمالى 85 مليون دولار.

وجاء سعر كرتونة البيض في الأسواق كالتالي :