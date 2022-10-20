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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر 20-10-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم مع استمرار أزمة الأعلاف وارتفاع أسعارها مما اضطر المربين إلى إعدام الكتاكيت بسبب عدم قدرتهم على توفير الغذاء لها.

 

ووصل سعر الفراخ البيضاء 35 جنيه وتختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى، كما واصل سعر كرتونة البيض ارتفاعها ويبلغ سعر البيض الاحمر 75 جنيه.

 

أسعار الفراخ اليوم 

النوع    الوزنأقل سعر  أعلى سعر
سعرالفراخ البيضاءكيلو34.00  جنيه35.00 جنيه
أسعار الدواجن البلديكيلو52.00 جنيه53.00 جنيه
الدواجن أمهات أبيضكيلو22.00  جنيه23.00 جنيه
الدواجن الساسوكيلو46.00 جنيه47.00 جنيه

 

سعر الكتاكيت اليوم 

يبلغ سعر كتكوت أبيض عمر يوم من  03.75 جنيه إلى  04.00 جنيه، وسعر كتكوت ساسو عمر يوم من 03.00 جنيه إلى 03.25 جنيه، وسعر كتكوت بلدي عمر يوم من  04.00 جنيه إلى 04.50 جنيه.

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 ووصل سعر كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 06.50 جنيه إلى  07.50 جنيه، ويبلغ سعر كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من  14.00 جنيه إلى 15.00 جنيه، ويبلغ سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من  15.00 جنيه إلى 15.50 جنيه.

 ويبلغ سعر  بط فرنساوي من 24.00 جنيه الى  24.50 جنيه، وسعر بط مسكوفي من  47.00 جنيه  الى 47.25 جنيه، وسعر بط مولارد من  31.00 جنيه الى  32.50 جنيه.

 وسعر كتكوت رومي أسمر عمر  يوم من  16.50 جنيه الى  17.00 جنيه، وسعر  كتكوت رومي بوم عمر  شهر من  16.00 جنيه الى  16.50 جنيه، وسعر كتكوت رومي برونزي عمر يوم من  16.50 جنيه  الى 17.00 جنيه، وسعر كتكوت رومي برونزي وزن  500 جرام عمر 45 يوم من  44.00 جنيه الى  44.50 جنيه.

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سعر كرتونة البيض 

وتأثرت سعر البيض بأزمة الأعلاف التي اتجهت إلى حلها، واجتمع مجلس الوزارء عن الافراج عن 62 الف طن من فول الصويا- أحد المكونات الأساسية للأعلاف- ، ويأتى الافراج عن الأعلاف بالتوالي من الموانى المصرية، وتقدر نسبة ما تم الافراج عنه منها حتى الآن 122 ألف طن، بإجمالى 85 مليون دولار.

وجاء سعر كرتونة البيض في الأسواق كالتالي : 

النوعالفئةأقل سعرأعلى سعر 
سعر بيض أحمركرتونه74.00  جنيه75.00 جنيه
 بيض أبيضكرتونه71.00 جنيه72.00 جنيه
 بيض بلديكرتونه67.00 جنيه68.00  جنيه
الدواجن الفراخ سعر كتكوت سعر البيض الأعلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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