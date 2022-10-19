الأربعاء 19 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى العمرانية

ارشيفية
ارشيفية
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نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الزهور بشارع الثلاثيني الجديد بدائرة قسم شرطة العمرانية، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الزهور بشارع الثلاثيني الجديد بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رجال الحماية المدنية الجيزة حريق شقة سكنية العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من التأمين إلى التمكين

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