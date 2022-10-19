رصد 1147 مخالفة مرورية على الطرق بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات دون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق.

أسفرت الحملة عن تحرير 1147 مخالفة مرورية متنوعة تضمنت 552 انتظارا خاطئا للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و511 مخالفة متنوعة، وضبط 7 سائقين دون رخصة قيادة، و4 آخرين يقودون دون رخصة تسيير.



وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية دون رخص قيادة، وحجز 6 غير مرخصة، وتحرير 2 مخالفات ملصقات، و92 تصالحا فوريا، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3100 جنيه.



كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 23 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 18 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 3050 جنيهًا مصالحات.