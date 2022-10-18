الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع عاطل تعدى على موظف بساطور في الزاوية

عاطل
عاطل
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تباشرجهات التحقيق، مناقشة عاطل تعدى على بموظف بساطور أثناء محاولته الدفاع عن نجله فى منطقة الزاوية الحمراء، وتحرر محضر بالواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين عاطل ونجل الموظف بسبب خلافات بينهما، وأثناء تدخل المجنى عليه للدفاع عن نجله قام المتهم بالتعدى عليه بالساطور، ما أسفر عن إصابته ببتر فى يده اليسري

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بمنطقة الزاوية الحمراء، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.

بالفحص تبين إصابة موظف ببتر فى يده على يد عاطل، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مناقشةعاطل عاطل تعدى على بموظف منطقة الزاوية الحمراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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