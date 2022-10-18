الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجاة 7 أشخاص من الموت في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي

حادث سير بالطريق
حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي
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أصيب 7 أشخاص جراء تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب الجيزة، لتنتقل الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قبل بوابة الجيش بنحو 3 كيلو مترات ووجود مصابين وانتقل رجال المرور إلى المكان.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة اصطدام سيارة نقل مع أخرى ميكروباص للقادم من بني سويف اتجاه حلوان، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج.

ودفعت إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصطدام سيارة نقل إصابة 7 أشخاص اصطدام سيارة الطريق الصحراوي الشرقي الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى جنوب الجيزة حادث تصادم سيارتين

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