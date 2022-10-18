يحمي من 4 فيروسات.. أماكن توافر تطعيم الأنفلونزا الموسمية 2022

مع بداية فصل الخريف يبدأ البحث عن تطعيم الانفلونزا الموسمية والذي يكون في الفترة من سبتمبر وحتى بداية نوفمبر فقط، وهى الفترة التي ينتشر بها الفيروس في مصر، لذا تناشد وزارة الصحة المواطنين بالحصول عليه ، وخاصة بعض الفئات التي تكون أجهزتها المناعية ضعيفة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أماكن توافر تطعيم الانفلونزا الموسمية ، والفئات المفترض الحصول عليه.

أماكن توافر تطعيم الانفلونزا الموسمية 2022

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بتلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوى لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر نظرا لأهميته فى الحماية من الإصابة بـ4 فيروسات متوقع انتشارها، ويتوفر تطعيم الانفلونزا الموسمية في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وفى العديد من الصيدليات العامة.

كانت وزارة الصحة أكدت أن تطعيم الانفلونزا الموسمية يمكن أن يقلل خطر تعرض أى إنسان للإنفلونزا ومضاعفاتها، واتباع الاحتياطات يساعد فى الحماية من الإنفلونزا وغيرها من الأمراض التنفسية.

ما هو تطعيم الانفلونزا الموسمية 2022؟

لقاح الأنفلونزا الموسمية قديم ومعروف ونسبة كفاءته فى منع الإصابة بالمرض من 50 لـ 60% ونسبة كفاءته فى الإصابة الشديدة من 80 لـ 90%، وحسب وزير الصحة: “لا يوجد أى موانع لتلقى تطعيم الانفلونزا الموسمية، إلا فى حالة وجود حساسية من مركبات اللقاح، ويجب أن يحصل عليه الجميع من كبار السن والشباب طالما لا يوجد صحيًا ما يمنع ذلك”.

وتعد فيروسات الإنفلونزا من الفيروسات التي تتطور سريعًا لذا لا يحمي التطعيم لعدة سنوات بل يجب الحصول عليه كل عام، وعندما تحصل على تطعيم الانفلونزا الموسمية، يُنتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة للحماية من الفيروسات التي فيه، لكن قد تنخفض مستويات الأجسام المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بلقاحات الإنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر. يعد التطعيم مهمًا خصوصًا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، ومن بينهم، الحوامل، كبار السن ، الأطفال الصغار، الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة