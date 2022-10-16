الأحد 16 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطعيم الحمى الشوكية فى المدارس وشروط الحصول عليه

تطعيم
تطعيم
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تهتم وزارة الصحة بتطعيم الطلاب ضد الحمى الشوكية في إطار سعي الدولة لتوفير الرعاية الصحية لطلاب المدارس في جميع مراحلهم الدراسية لتنشأ أجيال جديدة خالية من الأمراض والأوبئة، ويتم تطعيم الحمى الشوكية للطلاب في الصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية.

تطعيم الحمى الشوكية 

بدأ بعض المدارس في مصر في تطعيم الحمى الشوكية للطلاب، فبدأت محافظة القليوبية في تطعيم أولى حضانة، والصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي ضد تطعيم الحمى الشوكية بمستهدف 180251 طالبا وطالبة.

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ويحصل الطلاب في أول سنة من كل مرحلة دراسية مثل "كي جي وان،  أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي على جرعة من لقاح الحمى الشوكية الثنائى A، C خلال العام الدراسي الجاري، في إطار حرص وزارة الصحة تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة،على بدء التطعيمات للطلاب مبكرًا، نظراً لأهميتها حتى يتم التغلب علي العدوى الوارد حدوثها بين الطلاب بشكل أسرع عن السنوات الماضية، وستقوم المدارس بإرسال خطاب لأولياء الأمور لأخذ موافقتهم على تطعيم أبنائهم قبل التطعيم.

وستتم الموافقة من قبل أولياء الأمور على تطعيم الحمى الشوكية  فى حالة عدم تطعيم الأبناء، أما فى حالة تطعيم الأبناء بواسطة المصل واللقاح أو بواسطة أطباء الأطفال، سيتم رفض التطعيم، هذا بالإضافة لتطعيم الكورونا لمن هم فى سن 12 سنة فما فوق فيجب الموافقة على التطعيم.

ما هو مرض الحمى الشوكية 

 الحمى الشوكية أو التهاب السحايا هو التِهاب حادّ للأغشية الواقية التي تُغطّي الدّماغ والنُّخاع الشوكيّ، والتي تعرف باسم السَّحايا. 

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وتتعدد أسباب الالتهاب وتشمل العَدوى الفيروسات أو البكتيريا أو غيرها من الكائنات الدقيقة، وأقل شيوعًا عن طريق بعض الأدوية، وقد يكون التهاب السحايا أو الحمى الشوكية مهدِّدًا للحياة بسبب قربه من الدماغ والحبل الشوكي.

ومن الأعراض الأكثر شيوعًا في مرض الحمى الشوكية، الصداع وتيبُّس العنق المرتبط بالحمّى، والارتباك أو اضطراب في الوعي، والتقيُّؤ، وعدم تحمُّل الضوء (رُهاب الضوء) أو الأصوات العالية (رُهاب الصوت)، أما لدى الأطفال فغالبًا ما تظهر فقط أعراض غير مُحدّدة مثل التهَيُّج والنعاس، إذا تواجد الطفح، قد يشير ذلك إلى سبب معين لالتهاب السحايا. 

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