الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 نوفمبر.. محاكمة أجنبي و11 متهمًا في تهريب الآثار بالخارج

محاكمة
محاكمة
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حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 6 نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة 12 متهما بينهم أجنبي الجنسية؛ لاتهامه بتهريب آثار مصرية للخارج.

وكانت أحالت النيابة العامة أمريكيًا يدعى جون كنيدي ، و١١ مصريًا للجنايات؛ لاتهامهم بتهريب ٥٨٦ قطعة آثار مصرية بعدما تم ضبط أحدهم في مطار القاهرة وبرفقته 360 قطعة أثرية كان في طريقه إلى نقلها لولاية نيويورك بهدف بيعها ومن بين المضبوطات قطع تعود إلى ما يزيد على 4 آلاف عام.

كما أرسل له الجانب الأمريكي - في توقيت لاحق - رسالة الكترونية مفادها أن إجمالي القطع الأثرية المضبوطة 50 قطعة ثبت أثريتها بعد فحصها بمعرفة خبراء بمتحف (بن) بولاية نيويورك وأنها ترجع لعصور تاريخية مختلفة للحضارة المصرية القديمة.

كما أرسل له الجانب الأمريكي صور فوتوغرافية للقطع المضبوطة تبين أن مجموعها 586 قطعة فتم فحصها بمعرفة لجنة مشكلة بقرار أمين عام المجلس الأعلى للآثار وأعدت تقريرا بما أسفر عنه الفحص.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول هرب آثار مصرية إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات وشكل وأدار عصابة شارك فيها المتهمين من الثاني وحتى الأخير.

وكان من أغراضها تهريب آثار إلي خارج البلاد على النحو المبين بالتحقيقات وحاز وأحرز وباع آثارا مصرية خارج البلاد ولم يكن بحوزته مستند رسمي بقيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة.

محكمة استئناف القاهرة محاكمة آثار مصرية للخارج تهريب آثار أجنبي الجنسية

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