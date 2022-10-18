السجن 3 سنوات لعاملة نظافة وسائق بتهمة ترويج 6 طرب حشيش بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لعاملة نظافة وسائق، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 750 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام كل من "ص.م.ع" عاملة نظافة و" و.م.م" سائق توك توك، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليهم.

وعقب تواجدهم تم ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها حقيبة يد وبفض محتوياتها، تبين بداخلها عدد 4 طرب حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.