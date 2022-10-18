الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعاملة نظافة وسائق بتهمة ترويج 6 طرب حشيش بالإسكندرية

حشيش
حشيش
ads

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، بالسجن 3 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لعاملة نظافة وسائق، لاتهامهم بالاتجار فى المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 750 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، قيام كل من "ص.م.ع" عاملة نظافة و" و.م.م" سائق توك توك، بمزاولة نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة للقبض عليهم.

وعقب تواجدهم تم ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها حقيبة يد وبفض محتوياتها، تبين بداخلها عدد 4 طرب حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على عدد 2 طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتهما إقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.

المخدرات السجن محكمة جنايات الإسكندرية الاتجار في المخدرات جنايات قسم شرطة المنتزة ثان محضر بالواقعة مخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

موعد قرعة دورى أبطال إفريقيا 2023 ومواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022 أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

«مصير الوديعة» حال بيع سيارة المصريين فى الخارج.. الحكومة تجيب

التعليم العالي: العاملون بإدارات الجامعات شركاء في نجاح العملية التعليمية

القوات المسلحة تتسلم الفرقاطة «العزيز» من ألمانيا «فيديو وصور»

ضبط 1689 قضية تموينية بمضبوطات 158 طنا خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

نفوس شُيدت برخصة هدم مسبقة

حسين دعسة

رؤى اقتصادية عن «التضخم العلماني» لصاحب نوبل مايكل سبنس

أحمد غنام

«القاهرة الإخبارية».. صوت مصر فى كل مكان

منى رجب

العلاقة بين الرجل والمرأة

محمود خليل

القوى النبيل

ماجد حبته

.. وما زال كورونا يتحوَّر

بسنت حسن

إلامَ ننحاز؟.. وإلى من ننحاز؟

جمال رشدي

فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

اغتيالات أم إحباط عمليات.. كيف تستخدم إسرائيل المُسيرات في الضفة الغربية؟

لابيد يستنكر قرار أستراليا بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل