الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

ارشيفية
ارشيفية
ads

أمرت النيابة العامة بحبس 5 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

النيابة العامة التحقيقات حيازة منشورات أحكام القانون والدستور جماعة أخبار كاذبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عبور الأزمة

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2022 أبرز المرشحين لجائزة البالون دور

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

قبل انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية».. الكل على أهبة الاستعداد

موسكو: المناطق الأوكرانية الأربع محمية بالأسلحة النووية الروسية

«الاتصالات»: 103% نموًا بمؤشرات قطاع البورصة خلال أغسطس

موظف يرتدي زي منتقبات في مكتب بريد.. والسبب مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رؤى اقتصادية عن «التضخم العلماني» لصاحب نوبل مايكل سبنس

أحمد غنام

«القاهرة الإخبارية».. صوت مصر فى كل مكان

منى رجب

العلاقة بين الرجل والمرأة

محمود خليل

القوى النبيل

ماجد حبته

.. وما زال كورونا يتحوَّر

بسنت حسن

إلامَ ننحاز؟.. وإلى من ننحاز؟

جمال رشدي

فكرة تجذب مليارات الدولارات لمصر

بيريهان الفحام

المصحة ضريبة حب المصالح

صور

مباراة فوز الأهلى على اتحاد المنستيرى فى دورى أبطال إفريقيا

لاعبو الأهلى يحيون الجمهور قبل لقاء اتحاد المنستيرى

مباراة الزمالك وفلامبو البوروندي في دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يستنكر قرار أستراليا بالتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

أستراليا تتراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

سوريا تدين أعمال القتل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وممارسات المستوطنين بالقدس