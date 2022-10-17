الإثنين 17 أكتوبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي يناقش مع رئيسة الحكومة ووزيرة العدل قضايا الهجرة

رئيس تونس ورئيسة
رئيس تونس ورئيسة الحكومة
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استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وبحسب بيان الرئاسة التونسية، فإنه تم التطرق، خلال هذا الاجتماع، إلى عديد المواضيع المتعلقة بالعمل الحكومي وبالسير العادي لعديد المرافق العمومية.

كما تم التطرق مطولا إلى قضايا الهجرة والفواجع المتتالية المتصلة بغرق عديد المهاجرين أثناء هجرتهم إلى الضفة الشمالية من البحر المتوسط.

وقد تم تناول هذه الظاهرة من كل جوانبها، علما وأن عمليات البحث عن المفقودين كانت موضوع متابعة يومية من قبل كل الجهات سواء على المستوى الوطني أو على الصعيدين الجهوي والمحلي.

وشدد قيس سعيد، مجددا، على تحميل كل طرف مسؤولياته كاملة لأن الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة إلا نتيجة حيتان البرّ الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل في حياة كريمة في وطنهم.

وأكد سعيد، على أن كل تقصير سيتحمل كل تبعاته من لم يقم بواجبه على الوجه المطلوب.

وأوضح رئيس الدولة التونسية، أن وضع حد لهذه المآسي لا يمكن أن يتم إلا في ظل مقاربة شاملة وطنية ودولية في نفس الوقت.

وأثنى رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، على تداعي أهالي جرجيس وعديد المدن الأخرى لمعاضدة مجهودات السلطات المعنية في البحث عن المفقودين، وترحم على أرواح الموتى داعيا الله سبحانه أن يلحقهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد نجلاء بودن رمضان الرئاسة التونسية قضايا الهجرة البحر المتوسط

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