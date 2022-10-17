الإثنين 17 أكتوبر 2022
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الثقافة

مستشار رئيس الجمهورية يهدى فاروق حسنى درع مدينة الفنون والثقافة

جريدة الدستور
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الوزير الأسبق يؤكد: أن مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة إضافة لرصيد مصر الثقافي والفني الحديث


أعرب الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، عن سعادته بزيارة اللواء محمد أمين مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، له، وإهدائه درع مدينة الفنون والثقافة.

وكتب فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "سعدت كثيرا بزيارة السيد اللواء محمد أمين فهذه الشخصية الكبيرة لها كل التقدير والإحترام لما قام به من مجهود عظيم بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأضاف فاروق حسنى: "هذا المشروع الصرح يعد صورة متكاملة لحضارة مصر القديمة والحديثة، وإضافة لرصيد مصر الثقافي والفني الحديث، وأود أن أتقدم له بالشكر والإعزاز علي إهدائه لي درع مدينة الفنون والثقافة، متمنياً لسيادته وللمدينة التوفيق والنجاح والازدهار".

ويعد فاروق حسنى علامة فارقة فى الثقافة والفنون المصرية، كما أنه أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين فى مصر والعالم العربي، حيث عرضت أعماله فى أهم متاحف العالم متحف المترو بوليتان فى نيويورك أمريكا، متحف هيوستن للفنون ومتحف فورت لودرديل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتحف فيجور للفنون فى طوكيو اليابان، متحف كاروسيل اللوڤر باريس، متحف الڤيتوريانو روما ايطاليا، والمتحف الوطنى فى فيينا، والعديد من المعارض الخاصة فى الدول الأوروبية والعربية.

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